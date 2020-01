Trump lanza recordatorio: ‘Tenemos el ejército más poderoso del mundo’

Notimex.- Todo está bien, dijo el presidente Donald Trump, tras el ataque de Irán a dos bases iraquíes donde se asientan tropas estadunidenses, y aseguró que su país tiene por mucho el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo.

“Misiles fueron lanzados por Irán a dos bases militares localizadas en Irak. La evaluación de bajas y daños está llevándose a cabo ahora mismo. Por ahora todo bien”, indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter tras el ataque iraní.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

