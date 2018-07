Trump llegará a Reino Unido en medio de protestas y crisis por Brexit

Reino Unido se prepara este miércoles para la llegada de Donald Trump horas después de que el presidente estadounidense se metiera en la crisis del Brexit que afecta al gobierno de la primera ministra Theresa May y de que calificara a su aliado europeo más próximo como un país en estado de agitación.

Trump aterrizará el jueves en Reino Unido tras una reunión de la OTAN en Bruselas, en la cual criticó a Alemania y otros países europeos por no contribuir lo suficiente al gasto en defensa.

Su viaje coincide con una semana tumultuosa para la primera ministra británica después de que dos de sus ministros de mayor rango dimitieran en protesta por sus planes de comercio con la Unión Europea una vez se produzca el divorcio de Reino Unido con la Unión Europea en marzo próximo.

Productive Cabinet meeting this morning – looking ahead to a busy week. And sending our best wishes to @England for tomorrow! pic.twitter.com/Zs3nV8ft6L

— Theresa May (@theresa_may) July 10, 2018