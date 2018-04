Trump niega haber intentado despedir al fiscal especial Mueller

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, negó haber planeado despedir al fiscal especial Robert Mueller a fin del año pasado, como indicaba un reporte reciente.

Mueller ha estado a cargo de investigar las denuncias de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que tal interferencia existió, pero Moscú lo niega.

El fiscal especial también está investigando si la campaña de Trump se coludió con Rusia, algo que el ahora presidente estadounidense niega.

Trump ha criticado reiteradas veces la investigación de Mueller y el miércoles lo responsabilizó de la mala relación de Washington con Moscú.

El diario New York Times reportó el martes que el mandatario estadounidense había intentado echar a Mueller en diciembre. El jueves, Trump rechazó ese reporte.

“Si hubiera querido despedir a Robert Mueller en diciembre, como reportó el Fallido New York Times, lo habría despedido”, escribió Trump en Twitter.

If I wanted to fire Robert Mueller in December, as reported by the Failing New York Times, I would have fired him. Just more Fake News from a biased newspaper!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018