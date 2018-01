El nuevo libro de Michael Wolff, Fire and Fury: Inside de Trump White House (Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), empezó a venderse apenas hace unas cuantas horas, pero ha dominado la conversación política en Estados Unidos desde hace varios días. En él, el periodista veterano hace un recuento de los primeros 200 días del gobierno de Donald Trump remontándose hasta un año antes del Día de la Inauguración. El resultado es una perspectiva amplia y clara de cómo es percibido el empresario inmobiliario dentro de su círculo más cercano de colaboradores. Y Trump no está feliz con el resultado.

Usando su canal de comunicación habitual, Twitter, Trump criticó a Wolff y a su libro:

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018