‘Trump nos ha debilitado’, consumidores y agricultores pagaron el precio: Krugman

El llamado acuerdo comercial de fase uno del presidente Donald Trump con China no logró casi nada, incluso después de que los consumidores y agricultores estadounidenses pagaron la factura de su guerra comercial en los últimos 18 meses, escribió el domingo el columnista del New York Times, Paul Krugman.

“Trump va a reclamar la victoria en su guerra comercial”, dijo el economista ganador del Premio Nobel Memorial en un hilo de Twitter. “La verdad es que casi nunca hay ganadores en las guerras comerciales, pero hay perdedores.

Como parte de su acuerdo con China, EU acordó eliminar los aranceles planificados en 160,000 millones de dólares (mdd) de productos chinos y reducir a la mitad la tasa arancelaria de otros 120,000 mdd en productos chinos a 7.5%.

A cambio, la administración Trump dijo que China gastaría al menos 16,000 mdd más en productos agrícolas en cada uno de los próximos dos años y que las exportaciones totales de Estados Unidos a China casi se duplicarían.

Sin embargo, los expertos se muestran escépticos sobre si esos volúmenes son realistas y si China no se ha comprometido públicamente con objetivos específicos.

“Trump trató de intimidarlos; aguantaron duro y básicamente están terminando donde comenzaron, comprando productos agrícolas y vendiéndonos productos de fabricación cada vez más sofisticados”, tuiteó Krugman.

Going in to the end of the year, Trump is going to be claiming victory in his trade war. The truth is that there are almost never winners in trade wars — but there are losers. And however Trump may try to spin this, he lost 1/

