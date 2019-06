Trump pide a Putin no meter las manos en las elecciones de EU

Notimex.- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no interfiera en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, en las que buscará la reelección.

“No se entrometa en la elección”, dijo sarcásticamente Trump a Putin, después de ser presionado por los periodistas al inicio de las conversaciones entre ambos líderes al margen de la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, de acuerdo con un despacho de la agencia Kyodo.

Es la primera reunión entre los dos dirigentes desde que el fiscal especial estadounidense Robert Mueller determinó que la campaña de Trump no se confabuló con Rusia en el 2016.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU

— The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019