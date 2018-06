Trump planea llamar a Kim Jong Un y se felicita por el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que tiene previsto llamar al líder norcoreano, Kim Jong Un, el domingo, tras la cumbre que celebraron en Singapur el 12 de junio.

“De hecho, voy a llamar a Corea del Norte”, dijo Trump en una entrevista con Fox News cuando se le preguntó qué iba a hacer en el Día del Padre.

El mandatario dijo más tarde en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que le entregó a Kim un número telefónico para poder comunicarse directamente con él.

PUBLICIDAD

Mundial 2026

Como es su costumbre, el presidente de los Estados Unidos agradeció “elogios” después de que Estados Unidos, junto con Canadá y México ganaron la organización del Mundial 2026.

La oferta de América del Norte tuvo 134 votos en la votación del Congreso de la FIFA esta semana, mientras que la propuesta rival de Marruecos contó con 65 votos. Uno de los representantes de la FIFA votó por la opción “ninguna sede”.

También puedes leer: Trump impone aranceles a productos chinos; el gigante asiático alista contraataque

“Gracias por todos los elogios por lograr que la Copa del Mundo llegue a Estados Unidos, México y Canadá”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

“Trabajé mucho en esto, junto con un gran equipo de personas talentosas. ¡Nunca fallamos, y será una gran Copa del Mundo!”, agregó el mandatario.

Caso FBI-Clinton

En el caso sobre la investigación a la excandidata presidencial Hillary Clinton por el uso de un servidor de correo electrónico privado, Trump dijo que hizo “un gran servicio” al cesar al exdirector del FBI James Comey, tras el reporte presentado el jueves sobre la investigación a la excandidata presidencial Hillary Clinton por el uso de un servidor de correo electrónico privado.

El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, concluyó en un esperado reporte de 500 páginas que Comey cometió un “grave error de juicio” al anunciar la reapertura de la investigación justo antes de la elección presidencial de Estados Unidos de 2016.

No obstante, también señaló que Comey no presentó un sesgo político ni intentó influir en los comicios. Asimismo, Horowitz no puso en duda la decisión de no acusar finalmente de ningún delito a Clinton.

“El reporte del inspector general es un desastre total para Comey, sus subalternos y, tristemente, para el FBI”, afirmó Trump en una publicación en Twitter. “Hice un gran servicio al pueblo al despedirle”.

Comey defendió sus acciones en un artículo publicado en el diario The New York Times tras la publicación del reporte.

“En 2016, mi equipo se enfrentó a una situación extraordinaria (…) que no ofrecía buenas elecciones y que presentó algunas de las decisiones más duras que jamás he tenido que tomar”, escribió.

Comey, un veterano funcionario, se convirtió en una figura controvertida durante la elección presidencial de 2016, recibiendo acusaciones tanto de republicanos como de demócratas por su manejo de la investigación sobre Clinton y la influencia que pudo tener en la campaña.

Con información de Reuters.