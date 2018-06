Trump podría pasar a ser uno de los mejores presidentes de la historia: David Lynch

El cineasta David Lynch cree que el presidente Donald Trump podría ser recordado como uno de los más grandes presidentes en la historia de Estados Unidos por la forma en que ha sacudido al establishment político.

En una entrevista con The Guardian, Lynch admitió haber apoyado a Bernie Sanders en las primarias demócratas de 2016, antes de apoyar al candidato libertario Gary Johnson en las elecciones presidenciales. Sin embargo, ahora parece creer que Trump pudo haber sido la elección correcta.

Lee también Días 8 y 9 del Festival de Cine de Cannes: la nota de color

“No soy realmente una persona política, pero realmente me gusta la libertad de hacer lo que quieres hacer”, explicó Lynch. “[Trump] podría pasar a ser uno de los mejores presidentes de la historia porque ha perturbado tanto la cosa. Nadie es capaz de contrarrestar a este tipo de una manera inteligente”, señaló en la entrevista al medio británico.

PUBLICIDAD

“Nuestros llamados líderes no pueden llevar el país hacia adelante, no pueden hacer nada”, dijo el director nominado al Oscar. “Como los niños, lo son. Trump ha demostrado todo esto “.

Lynch, cuyas obras principales incluyen Twin Peaks y Mulholland Drive, ha expresado en el pasado su admiración por la filosofía libertaria del ex presidente Ronald Reagan. Aún más recientemente, el hombre de 72 años se identificó como demócrata e incluso respaldó a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2012.

“En ese momento, me consideraba un libertario”, dijo en una entrevista con la revista Reason en 2006. “Creía en el próximo gobierno cero. Y aún me inclinaría por ningún gobierno y no por tantas reglas, excepto los semáforos y cosas como esta. Realmente creo en las normas de tráfico “.

“Ahora soy un demócrata”, continuó. “Y siempre he sido demócrata, de verdad. Pero tampoco me gustan mucho los demócratas, porque soy fumador, y creo que muchos demócratas han ideado estas reglas para no fumar. Y no creo que eso sea necesariamente tan malo, pero tienen que darles un lugar a los fumadores “.

Lynch es una de las pocas figuras de Hollywood que abiertamente expresa simpatía o admiración hacia el presidente Trump desde su ascenso a la Oficina Oval. Otras figuras importantes para expresar su apoyo o simpatía hacia la agenda de Trump incluyen a Kanye West, Roseanne Barr, Clint Eastwood, Kid Rock y Jon Voight.