Trump ‘predice’ que Biden se mantendrá en la carrera presidencial pese al rechazo demócrata

El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que espera que el presidente Joe Biden permanezca en la carrera por la Casa Blanca a pesar de los crecientes pedidos dentro del Partido Demócrata de Biden para que dé un paso al costado y deje paso a un candidato más joven.

Trump, de 78 años, dijo el lunes que Biden, de 81 años, se negaría a abandonar la campaña debido a su ego y señaló que el presidente tenía la nominación demócrata asegurada debido a todos los delegados de la convención que ganó durante las elecciones primarias demócratas a principios de este año.

Biden ha dicho repetidamente que seguirá en la carrera.

“Es interesante que tenga mucho poder, porque tiene a los delegados. Ya sabes, cuando tienes a los delegados, a menos que él diga ‘me voy’, no pueden hacer nada para sacarlo, salvo la enmienda 25”, dijo Trump al entrevistador Sean Hannity en una llamada telefónica transmitida por Fox News.

Trump predice que Biden se mantendrá en la carrera presidencial

La enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos permite al vicepresidente y a los miembros del gabinete declarar que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes del cargo, transfiriendo el cargo al vicepresidente como presidente interino. No hay indicios de que la vicepresidenta Kamala Harris o los principales demócratas hayan propuesto esa opción.

“Tiene un ego y no quiere renunciar. No quiere hacer eso. Simplemente me parece que eso es lo que quiere”, dijo Trump sobre su rival, que desbancó a Trump cuando el expresidente se postuló para la reelección en 2020.

La entrevista se produjo en medio de la agitación de los demócratas tras el desastroso debate de Biden contra Trump el 27 de junio, que provocó crecientes pedidos dentro de su partido para que se retire de la campaña.

La entrevista de Trump contradijo declaraciones casuales capturadas en video recientemente, cuando Trump dijo falsamente a sus partidarios en uno de sus campos de golf que había expulsado a Biden de la carrera.

“Él abandona la carrera… Yo lo saqué”, dice Trump en un video publicado por el Daily Beast el miércoles.

Con información de Reuters.

