Trump presiona a la Fed para no subir las tasas de interés

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió presionando a la Reserva Federal, que empieza el martes una reunión de política monetaria de dos días, y advirtió a los miembros de la junta que no “cometan otro error” antes de otra esperada alza de las tasas de interés.

“No dejen que el mercado se vuelva más ilíquido de lo que ya está. Paren con los 50 puntos básicos. Sientan al mercado, no se dejen llevar por números sin sentido. ¡Buena suerte!”, escribió Trump en Twitter.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018