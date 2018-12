Trump presume conversaciones ‘muy productivas’ con China

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este martes sobre los contactos con China, luego de que representantes de ambos países discutieron una hoja de ruta para la siguiente etapa de sus conversaciones comerciales.

“¡Se están llevando a cabo conversaciones muy productivas con China! ¡Estén atento a algunos anuncios importantes!”, escribió Trump en Twitter tras una llamada telefónica entre el vice primer ministro chino, Liu He, y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Very productive conversations going on with China! Watch for some important announcements!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2018