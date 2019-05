Trump ‘gana’; puede seguir regresando migrantes a México: tribunal

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede seguir aplicando una política que devuelve a los solicitantes de asilo a México mientras esperan que un tribunal de inmigración decida sus casos.

El fallo del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en San Francisco, permite al gobierno continuar con el cumplimiento de esta política, formalmente llamada Protocolos de Protección contra la Migración, mientras se resuelven las cuestiones legales del caso.

«Fue una victoria inusual para la administración Trump en el tribunal de tendencia liberal, aunque los jueces no se pronunciaron sobre los méritos del caso», de acuerdo con The New York Times.

La administración de Trump presentó el programa “Permanecer en México” hace cuatro meses para los inmigrantes que ingresan al país en San Diego y desde entonces lo ha expandido a El Paso, Texas.

Los abogados de inmigración han dicho que los inmigrantes no pueden obtener la ayuda que está disponible en el lado estadounidense de la frontera mientras realizan sus solicitudes de asilo de acuerdo con el diario.

«La decisión de la corte del Noveno Circuito es devastadora. Someter a las familias vulnerables a este programa es inexcusable «, dijo Taylor Levy, una abogada de inmigración en El Paso que ha acompañado a varios inmigrantes a la corte en las últimas semanas.

