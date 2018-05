Trump reafirma que quiere a Gina Haspel como directora de la CIA

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el lunes su elección para dirigir la CIA, Gina Haspel, pese a los reportes de medios estadounidenses que indicaron que ella intentó retirarse del proceso por preocupaciones sobre los efectos de su implicación en el programa de interrogatorios de la agencia.

Haspel tiene previsto enfrentarse a una dura audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado el miércoles y The Washington Post informó este fin de semana que ofreció retirar su nombramiento por temor a que el proceso dañe a la CIA.

“Mi altamente respetada nominada como directora de la CIA, Gina Haspel, está siendo criticada porque fue demasiado dura con los Terroristas … ¡Gane Gina!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018