Trump recibe a estadounidenses liberados por Corea del Norte

Reuters.- El presidente Donald Trump recibió este jueves a tres exprisioneros estadounidenses en una base militar cerca de Washington y agradeció al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, por su decisión de liberarlos, mostrándose optimista sobre la prevista cumbre entre los dos jefes de Estado.

Los tres hombres, liberados luego de una visita a Pyongyang del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegaron a la base aérea Andrews situada en las afueras de Washington, donde los esperaba una gigantesca bandera de Estados Unidos suspendida junto a dos camiones de emergencias a un costado de la pista de aterrizaje.

Trump y su esposa Melania abordaron el avión unos cinco minutos antes de que los hombres salieran, estrechando las manos del presidente y saludando a los medios y al personal militar.

On behalf of the American people, WELCOME HOME! pic.twitter.com/hISaCI95CB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018