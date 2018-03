Trump reemplaza a su asesor de seguridad nacional por diplomático de la ONU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará al general H.R. McMaster por el diplomático John Bolton como asesor de seguridad nacional de su gobierno.

En su cuenta de Twitter Donald Trump detalló que a partir del 9 de mayo Bolton se encargará de la oficina de seguridad nacional de los Estados Unidos.

“Me complace anunciar que, a partir de 4/9/18, @ AmbJohnBolton será mi nuevo asesor de seguridad nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del general H.R. McMaster que ha hecho un trabajo excepcional y siempre seguirá siendo mi amigo. Habrá un traspaso de contacto oficial el 4/9″.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018