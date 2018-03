Trump reitera: necesario comercio “libre y justo” para sectores de acero y aluminio

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el jueves en Twitter que las industrias del acero y del aluminio estadounidenses necesitan “un comercio libre, justo e inteligente” después de que un canal de cable del país informó que hará un anuncio sobre aranceles a las 1600 GMT.

CNBC dijo que un funcionario de la Casa Blanca no identificado le informó sobre el anuncio planeado, pero no entregó detalles sobre los aranceles.

Trump se ha comprometido a tomar medidas para frenar las importaciones de acero y aluminio y ha estado evaluando la imposición de fuertes aranceles o cuotas a la entrada de metales desde China y otros países mediante una ley de seguridad nacional.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018