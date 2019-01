Trump renueva críticas a la Fed y deseo por tasas de interés más bajas

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el martes su deseo por tipos de interés más bajos, como los que la Reserva Federal implementó durante la recesión de 2007-2009, y dijo que él podría impulsar la economía si el banco central llevara las tasas a cero.

“Las cifras económicas lucen REALMENTE bien. ¿Se pueden imaginar si yo tuviera tasas de interés CERO a largo plazo para jugar como la administración anterior, en lugar de las tasas normalizadas aumentadas rápidamente que tenemos hoy en día? ¡Eso hubiera sido TAN FÁCIL!”, escribió Trump en un tuit a la mañana.

“Con todo, ¡los mercados tuvieron GRANDES avances desde la Elección de 2016!”, agregó el mandatario republicano vía Twitter.

Economic numbers looking REALLY good. Can you imagine if I had long term ZERO interest rates to play with like the past administration, rather than the rapidly raised normalized rates we have today. That would have been SO EASY! Still, markets up BIG since 2016 Election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2019