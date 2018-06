Trump responde a críticas sobre mensaje en chamarra de Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las críticas que recibió su esposa, Melania Trump, sobre el mensaje “Realmente no me importa, ¿a ti sí?” que llevaba en su chamarra durante su visita a niños migrantes en Texas.

“Se refiere a los medios de noticias falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!”, dijo el mandatario a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018