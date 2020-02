Trump se burla de Parasite, la ganadora del Oscar: ‘Qué demonios’

Para el anecdotario del Oscar, el primer mandatario estadounidense Donald Trump se mostró poco satisfecho con la victoria de Parasite como la Mejor Película de este año.

Dirigida por Bong Joon-Ho, Parasite hizo historia por ser la primera película de habla “no inglesa” en obtener el premio.

Fue durante un mitin en Colorado Springs que Trump criticó los Oscars de este año. “¿Qué malos fueron los Premios de la Academia este año, vieron? -dijo- Y el ganador es … una película de Corea del Sur… qué demonios”, se burló en el tono de un locutor.

Trump afirmó que Estados Unidos tenía “suficientes problemas” con Corea del Sur cuando se trataba de comerciar, y otorgarle a la nación un premio a la mejor película del año no le satisfizo al mandatario.

Señaló que podría ser la “mejor película extranjera” pero no la mejor película para los Oscar. Trump se mostró con gustos hacia películas como “Gone with the Wind” y “Sunset Boulevard”, aunque se hicieron hace 70 años.

El distribuidor estadounidense de Parasite respondió a los comentarios de Trump, via Twitter, diciendo: “Comprensible, no puede leer”.

Parasite obtuvo un total de cuatro premios este año, incluido el título de Mejor Director para Bong Joon-Ho.