Trump se congratula por poner fin al TLCAN: ‘nuestro peor acuerdo comercial’

El presidente estadounidense Donald Trump expresó en Twitter su beneplácito por el avance del pacto entre México-Estados Unidos-Canadá (conocido como T-MEC), que sería firmado este martes en México, ya que permitirá ponerle fin al TLCAN, el que considera el “peor acuerdo comercial” para su país.

El mandatario de EU dio su aprobación al T-MEC, del que dijo “se ve bien”, y señaló que será “el mejor y más importante (pacto comercial)” que se haya logrado en su país.

America’s great USMCA Trade Bill is looking good. It will be the best and most important trade deal ever made by the USA. Good for everybody – Farmers, Manufacturers, Energy, Unions – tremendous support. Importantly, we will finally end our Country’s worst Trade Deal, NAFTA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019