Trump reacciona ante posible diálogo entre Seúl y Pyongyang

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que posibles conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur tienen un potencial indefinido y señaló que las sanciones ya están comenzando a hacer mella en Pyongyang en medio de la tensión por su programa nuclear y misilístico.

“Las sanciones y ‘otras’ presiones están empezando a tener un gran impacto en Corea del Norte. Los soldados están huyendo peligrosamente a Corea del Sur”, escribió Trump en Twitter.

“El hombre cohete ahora quiere dialogar con Corea del Sur por primera vez. Quizá es una buena noticia, quizá no. ¡Veremos!”, agregó el presidente de Estados Unidos en un tuit en referencia al líder norcoreano, Kim Jong Un.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018