Trump se contradice sobre el motivo para despedir a Comey

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que no despidió a James Comey “debido a la falsa investigación sobre Rusia”, contradiciendo su comentario de 2017 respecto a que había desvinculado al director del FBI el año pasado debido a esa pesquisa.

Trump despidió a Comey el 9 de mayo de 2017, mientras la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indagaba una supuesta intromisión de Rusia en la elección presidencial de 2016 y una posible colusión entre Moscú y la campaña de Trump.

El despido llevó a la designación del fiscal especial Robert Mueller para liderar las investigaciones y considerar una posible obstrucción a la justicia.

Trump, que ha negado estar coludido con Moscú, publicó el miércoles un “tuit” en que hizo referencia al “escurridizo James Comey” y sostuvo que “no fue despedido debido a la falsa investigación sobre Rusia”, sin dar detalles. Rusia también ha negado haberse entrometido en la elección presidencial de 2016.

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018