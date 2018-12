Trump se deslinda de acciones de Cohen, un día después de su condena

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que nunca pidió a su abogado que violara la ley y negó estar relacionado con sus ilegalidades, un día después de que Michael Cohen fuera condenado a prisión por delitos como pagos en efectivo a mujeres antes de la elección presidencial del 2016.

En una serie de tuits matutinos, Trump aseguró que Cohen solo se declaró culpable “para avergonzar al presidente y lograr una sentencia de cárcel más reducida”.

“Nunca ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que conoce la ley. Se llama ‘consejo de un abogado’, y un abogado tiene una gran responsabilidad si comete un error. Para eso les pagan”, escribió Trump.

“A pesar de que muchos abogados de financiamiento de campañas han declarado firmemente que no hice nada malo con respecto a las leyes de financiamiento de campañas, si es que se aplican, porque esto no fue financiamiento de campaña. Cohen fue culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran criminales y de los cuales probablemente no era culpable, ni siquiera de manera civil.

“Él simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida, lo que hizo, incluido el hecho de que su familia fue dejada de lado temporalmente. ¡Como abogado, Michael tiene una gran responsabilidad conmigo!”, agregó el mandatario.

Cohen fue sentenciado el miércoles a tres años de prisión tras declararse culpable de organizar los pagos ilegales a mujeres para comprar su silencio durante la campaña electoral de Trump en 2016. Los fiscales federales de Nueva York mantienen que fueron ordenados por Trump para proteger su campaña de acusaciones de escándalos sexuales.

Trump ha negado las acusaciones y argumentó que los pagos a las dos mujeres –la modelo de Playboy Karen McDougal y la estrella del porno Stormy Daniels– no fueron contribuciones de campaña.