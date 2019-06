Trump se lanza contra la Fed: no sabe lo que está haciendo

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó una vez más a la Reserva Federal este lunes por no reducir las tasas de interés y mantuvo la presión sobre el banco central para que cambie sus políticas.

“Pese a que la Reserva Federal no sabe lo que está haciendo –haber subido las tasas demasiado rápido (muy baja inflación, otras partes del mundo desacelerándose, bajando y flexibilizando)– y con un ajuste a gran escala (…) estamos en camino de tener uno de los mejores meses de junio en la historia de Estados Unidos”, escribió Trump en Twitter.

“Piensa en lo que podría haber sido si la Fed lo hubiera hecho bien. Miles de puntos más altos en el Dow, y el PIB en los 4 o incluso 5. Ahora se quedan, como un niño terco, cuando necesitamos recortes de tasas y alivio, para compensar lo que otros países están haciendo contra nosotros. ¡Lo arruinaron!”.

….Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019