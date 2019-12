Trump se pelea con Europa ahora por impuestos digitales a empresas de EU

El presidente estadounidense Donald Trump abrió una nueva disputa comercial con la Unión Europea (UE) por defender a las empresas tecnológicas de su país ante la intención de Francia de crear un impuesto digital.

El mandatario norteamericano amenazó con imponer aranceles de hasta 100% a productos franceses como el champán, vinos, quesos, mantequila, cosméticos, jabones, bolsos, carteras y porcelana, valorados en total en 2,400 millones de dólares. En respuesta, Francia y la Unión Europea dijeron este martes que están listos para tomar represalias si el presidente Trump, cumple su amenaza de gravámenes punitivos, la cual surgió tras una investigación del gobierno estadounidense que determinó que el nuevo impuesto francés a los servicios digitales, conocida como tasa “Gafa” (por las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon), perjudicaría a las firmas tecnológicas nacionales.

Durante un encuentro en Londres con ocasión de una cumbre de la OTAN, Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, intercambiaron un tenso apretón de manos antes de decir que esperaban poder suavizar sus diferencias sobre el impuesto a los servicios digitales.

“Son compañías estadounidenses. Son compañías tecnológicas. No son mis personas favoritas, pero está bien, no me importa, son compañías estadounidenses. Y queremos gravar a las empresas estadounidenses. No deben hacerlo otros”, dijo Trump.

“Así que va a funcionar o idearemos algún impuesto mutuamente beneficioso”, afirmó en referencia a la amenaza de tasa. “Y el impuesto será sustancial. No estoy seguro que llegue a eso, pero podría”.

El enfrentamiento lleva las complicadas relaciones entre Trump y Macron a un nuevo mínimo, tras diferencias en varias ocasiones a cuenta del unilateralismo mostrado por Estados Unidos en materia comercial, el cambio climático e Irán.

Más temprano en el día, Trump criticó a sus aliados europeos, señalando específicamente a Macron por sus “desagradables” comentarios en los que afirmó que la OTAN sufre una “muerte cerebral”.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, calificó como inaceptable la amenaza de Washington y aseguró que la UE está dispuesta a responder si se confirman los aranceles.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dijo que el bloque actuará como uno solo, al tiempo que recordó que el mejor lugar para solucionar las disputas comerciales es la Organización Mundial del Comercio.

“Estoy decidido a defender los intereses de mi país y de Europa”, dijo Macron, sentado junto a Trump.

Washington ya impuso aranceles del 25% al vino y el queso francés en el marco de la respuesta avalada por la OMC a los subsidios ilegales de la UE a la industria aeronáutica, una decisión que según los exportadores castigará a los consumidores estadounidenses y dañará mucho a los productores franceses.

Con información de Reuters

