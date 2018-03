Trump sostendrá esta tarde reunión sobre aranceles al acero

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantendrá el jueves una reunión en la Casa Blanca sobre la planeada imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio y que su país debe mostrar flexibilidad hacia sus aliados.

“(Estoy) Esperando la reunión de hoy a las 3:30 pm (2:30 pm hora de México) en la Casa Blanca. Debemos proteger y desarrollar nuestras industrias de acero y aluminio mientras al mismo tiempo mostramos una gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que son verdaderos amigos y nos tratan justamente tanto en lo comercial como en lo militar”, dijo Trump en Twitter.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018