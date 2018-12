Trump truena contra Facebook, Google y Twitter por ‘esconderlo’

Reuters.- Un día después de conocerse reportes sobre el amplio uso de las redes sociales por parte de Rusia para interferir en la política estadounidense, el presidente Donald Trump reiteró este martes sus quejas sin pruebas acerca de un sesgo de las plataformas en su contra y acusó a Twitter de bloquear a sus seguidores.

El lunes, dos informes hechos públicos por republicanos y demócratas en el Senado dijeron que la interferencia de Moscú en la elección presidencial de Estados Unidos de 2016 fue más amplia de lo inicialmente pensado y tenía como objetivo dividir a los estadounidenses.

Las agencias de inteligencia estadounidense concluyeron que Rusia buscó influir en los comicios presidenciales, en un intento por impulsar a Trump y denigrar a su rival demócrata, Hillary Clinton. Rusia ha negado cualquier injerencia.

En los últimos meses, las firmas de redes sociales han eliminado millones de cuentas sospechosas por continuas campañas de desinformación.

Trump, un ávido usuario de Twitter, y otros conservadores han acusado en repetidas ocasiones a las firmas tecnológicas de tener un sesgo en su contra y de favorecer a los liberales.

En una publicación este martes en Twitter, Trump no se refirió a los últimos hallazgos sobre la amplia interferencia rusa en los comicios. En su lugar, acusó a Twitter de bloquear a sus seguidores y hacer más difícil que la gente pueda seguirle.

Asimismo, acusó sin pruebas a Facebook, Google y Twitter de favorecer a los demócratas.

“¡Facebook, Twitter y Google están tan parciales hacia los demócratas que es ridículo! De hecho, Twitter ha hecho que sea mucho más difícil para las personas unirse a @realDonaldTrump. Han eliminado muchos nombres y han reducido considerablemente el nivel y la velocidad de aumento. ¡Han reconocido no haber hecho NADA!”, tuiteó.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018