Trump va a frontera con México; amaga con declarar emergencia nacional

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este jueves a Texas para insistir en que el país se enfrenta a una crisis que sólo puede resolverse gastando miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.

Su viaje a la ciudad fronteriza de McAllen coincide con el vigésimo día del cierre parcial del gobierno, el cual ha dejado a cientos de miles de estadounidenses sin trabajo o sin paga, mientras Trump y sus correligionarios republicanos luchan para que los demócratas accedan a su demanda de 5,700 millones de dólares este año para levantar el muro.

El plan del mandatario fue una promesa de su campaña presidencial de 2016 y el mes pasado dijo que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno por el tema, pero desde entonces ha culpado a los demócratas.

También ha estado considerando si declara una emergencia nacional para saltarse al Congreso y gastar así dinero del Departamento de Defensa para el muro. Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, se niegan a aprobar la financiación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que probablemente declarará emergencia nacional para asegurar los fondos que se necesitan para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, si es que no puede llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso.

En conversación con periodistas en la Casa Blanca, el mandatario Trump insistió en que tenía derecho a declarar una emergencia nacional por la inmigración.

Los críticos dicen que la medida sería ilegal y planean impugnarla de inmediato en la corte. Incluso algunos republicanos que quieren construir un muro han dicho que no quieren que se le saque dinero al Ejército para pagarlo.

Trump viajará a Texas con los dos senadores estadounidenses del estado, los republicanos John Cornyn y Ted Cruz.

Respaldado por la mayoría de los republicanos en el Congreso y de sus más fervientes partidarios, Trump ha dicho que no firmará ninguna ley para reabrir al gobierno que no otorgue los fondos para el muro.

“Existe una GRAN unidad con los republicanos en la Cámara y en el Senado, pese a que los medios de noticias falsas trabajan a toda máquina para hacer que parezca una historia diferente”, escribió Trump en Twitter por la mañana.

There is GREAT unity with the Republicans in the House and Senate, despite the Fake News Media working in overdrive to make the story look otherwise. The Opposition Party & the Dems know we must have Strong Border Security, but don’t want to give “Trump” another one of many wins!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019