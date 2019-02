Trump visitará El Paso para insistir en muro fronterizo

Notimex.- El presidente estadounidense Donald Trump visitará este lunes la sureña ciudad texana de El Paso para insistir en su preocupación sobre el tema de seguridad fronteriza y en el marco de los anticipados esfuerzos en busca de su reelección.

“Iré a El Paso pronto. Gran discurso sobre Seguridad Fronteriza y mucho más esta noche. Tremenda multitud! Los veo más tarde!” escribió la mañana de este lunes en su cuenta de la red social Twitter.

Will be heading to El Paso very soon. Big speech on Border Security and much else tonight. Tremendous crowd! See you later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2019