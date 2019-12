Trump y Casa Blanca confían en que ‘ganarán’ juicio político

Notimex.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca aseguraron hoy que están listos para “ganar” el juicio político que los demócratas impulsan en la Cámara de Representantes.

La presidenta de esa instancia legislativa, Nancy Pelosi, anunció este jueves que se procederá a la redacción de los cargos contra el mandatario. Ante ello, Trump manifestó en su perfil de Twitter que confía plenamente en su victoria.

“¡Ganaremos!”, escribió el mandatario en la red social. “Los demócratas radicales de la izquierda anunciaron que van a tratar de acusarme por nada”, agregó.

….This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019