Trump y republicanos arremeten contra exdirector de FBI

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su personal en la Casa Blanca y el Comité Nacional Republicano escalaron este lunes sus ataques contra el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que dijo que Trump no es un líder “moralmente apto” en una entrevista.

James Comey, quien fue despedido por Trump el año pasado durante una investigación del FBI sobre posibles vínculos entre la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses y la campaña electoral de Trump en 2016, formuló sus comentarios en una entrevista el domingo con ABC News, en que afirmó que Trump podría ser vulnerable a chantaje por parte de Rusia.

Comey escribió un libro que será publicado el martes y también es muy crítico a Trump. Durante el fin de semana, el presidente escribió en Twitter que Comey era una “bola de baba”, un “informante y mentiroso” y un terrible director del FBI. El lunes, volvió a recurrir a Twitter para acusar a Comey y a “otros” de cometer “muchos crímenes”.

Comey drafted the Crooked Hillary exoneration long before he talked to her (lied in Congress to Senator G), then based his decisions on her poll numbers. Disgruntled, he, McCabe, and the others, committed many crimes!

PUBLICIDAD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018