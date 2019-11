¿Tu empresa es un fantasma tecnológico?

¿Qué es un fantasma tecnológico? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez; una decisión mal tomada, una oportunidad no aprovechada en el momento preciso. Algo obsoleto que parece útil aún por momentos. Un dispositivo suspendido en el tiempo, como una videocasetera, como un rollo fotográfico sin revelar.

Advertencia: el siguiente escrito no es de terror, aunque está muy cerca por el miedo que puede generar. Cuenta la leyenda que hace apenas unos años, en el corporativo de la cadena de videoclubes más importante de todo el mundo, se tomó una muy mala decisión. En los pasillos de ese edificio, aún se escucha una conversación lejana que dice: “¿Tener todo nuestro catálogo en la Nube? ¡La gente dejaría de ir a nuestras sucursales! No vamos a invertir en eso”.

En ese preciso momento, al decidir no invertir en tecnología, firmaron su sentencia. Como este ejemplo, hay muchísimos. Grandes compañías que en el pasado tomaron la decisión de no actualizarse tecnológicamente y que hoy, ya no están con nosotros.

A ti no te va a pasar, ya sabes cuál es el camino a elegir para estar más vivo que nunca por muchos, muchísimos años más. ¡Tener a tu lado a un socio tecnológico que te prepare desde hoy para todos aquellos retos a los que te vas a enfrentar el día de mañana!

¿Cuál es la mejor opción? KIO Networks es la respuesta. Disponible cada que lo necesites para llevar a tu empresa a un mejor mañana. Hemos trabajado desde hace casi dos décadas para construir un futuro con negocios mucho más grandes, ágiles y preparados.

Nos imaginamos un futuro lleno de tecnología y soluciones que te permitan crecer. Inteligencia Artificial, Blockchain, procesos automáticos para que tú te enfoques en lo verdaderamente importante, darle valor a toda tu información a través de nuestros aplicativos de analítica de datos o los Centros de Datos más robustos de todo México, Latinoamérica y España.

Piensa en todo lo que nuestra tecnología puede hacer por ti. Nosotros haremos todo para que tu compañía no se convierta en un fantasma. Sino que mañana, esté más viva que nunca.

Visítanos y da tu primer paso hacia un mejor mañana. www.kionetworks.com

¡Vamos al futuro!