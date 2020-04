El precio de mezcla mexicana de exportación respiró después de que Donald Trump publicó un tuit sobre un posible acuerdo para terminar con la guerra de mercado entre Rusia y Arabia Saudita.

El petróleo mexicano cerró su cotización en 16.05 dólares por barril, un repunte de 51% o 5.44 dólares por tonel, de acuerdo con el sitio web de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión cotizando en 24.74 dólares por barril, lo que equivale a un aumento en su precio de 21.81%, mientras que el precio del referente europeo, la mezcla Brent, aumentó en 20.65% y cerró la sesión cotizando en 29.85 dólares por barril.

Las presiones al alza para el precio del petróleo comenzaron durante la madrugada, luego de que se diera a conocer que China está adquiriendo crudo para abastecer reservas estratégicas a precios bajos. Sin embargo, fue el tuit de Donald Trump el que impulsó las ganancias de las mezclas del petróleo.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020