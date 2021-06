Tuve COVID-19, ¿me cubre un seguro de gastos médicos, será más caro?

La pandemia nos hizo más conscientes de lo rápido que pueden cambiar las cosas en el entorno familiar a causa de algún padecimiento inesperado, la salud se convirtió en el mayor tesoro y, en algunos casos, gozar de la cobertura de un seguro de gastos médicos, ha sido clave para dormir con tranquilidad en las noches. Desafortunadamente se trata de un porcentaje pequeño de personas, pues solo 9 de cada 100 mexicanos tienen este tipo de producto.

¿Cómo ha cambiado el panorama a lo largo de todos estos meses? En +Dinero de Forbes México, entrevistamos a Carlos Islas, especialista en seguros; y a Felipe Ramírez, director técnico de accidentes y enfermedades de MAPFRE, para saber qué ha pasado con el sector y qué repercusiones puede haber para ti.

¿Cómo le ha ido a la industria aseguradora en estos meses de pandemia?

“A partir de la pandemia, en marzo del año pasado, hubo un incremento sustancial en la consciencia del público en general, las ventas de seguros de personas subieron, particularmente las pólizas de gastos médicos mayores y las de seguro de vida, alrededor de 10%. No obstante, en lo que va este año, las ventas se han reducido 3%, en tanto que los siniestros han aumentado 13.3%”, indicó Carlos Islas.

Cuando les preguntamos a los entrevistados si las aseguradoras aumentarían el costo de los seguros para quienes ya padecieron Coronavirus, esta fue su respuesta:

“Específicamente para las personas que hayan tenido COVID-19 no lo vemos de esa forma, sin embargo, el impacto que ha generado este padecimiento en el sector en general, ya sea de forma directa o indirecta, sí va a repercutir en los costos de las pólizas de gastos médicos”, señaló Felipe Ramírez.

Asimismo, detalló que los primeros ajustes que se han hecho a nivel sector oscilan entre 14 y 15%, lo que viene de la mano con la inflación médica que las compañías aseguradoras han recibido por parte de los hospitales.

De esa forma, si una póliza promedio ronda los 25 mil pesos, el asegurado podría pagar cuatro mil pesos más aproximadamente para su renovación.

De hecho, Carlos Islas señaló que haber padecido COVID-19 no es una causa para aumentar el costo de una póliza de seguro médico, como sí puede ser el hecho de pasar de un quinquenio a otro de edad (por ejemplo, pasar del quinquenio 20 a 24 años al de 25 a 29 años). Y eso se debe básicamente a que, con el paso de los años, nos volvemos más propensos a padecer más enfermedades.

Otra razón para ver un aumento de precio es que la compañía de seguros en su conjunto haya tenido demasiados siniestros en un periodo de tiempo. Eso abre la posibilidad de que acreciente sus tarifas, pero no para enfermos de Coronavirus, en este caso, sino para todos los asegurados por esa empresa.

¿Puedo contratar un seguro de gastos médicos si ya tuve COVID-19?

Una persona que haya padecido esta enfermedad sí puede contratar una póliza de gastos médicos, eso dependerá de las políticas de selección de cada una de las compañías. Sin embargo, lo que es importantes recalcar es que las secuelas que le pudo haber generado el COVID-19 no estarán cubiertas al tratarse de un padecimiento preexistente.

“La realidad es que uno tiene que contratar una póliza de gastos médicos cuando está sano. Una compañía de seguros no te puede excluir el evento de contraer COVID-19 o cualquier otro virus; pero si quizá el año pasado no tenías una póliza de gastos médicos, te da Coronavirus, vas al hospital, pagas tus gastos, dejas el hospital y saliendo quieres contratar un seguro de gastos médicos mayores, entonces sí te van a excluir absolutamente cualquier complicación que tenga que ver con enfermedades broncorrespiratorias, incluyendo el COVID-19”, aseveró Carlos Islas.

¿Qué cambios trajo la pandemia a la industria aseguradora?

Respecto a los cambios positivos que trajo la situación que estamos viviendo al sector en general, ambos especialistas no dudaron en citar los siguientes:

Se redujo la burocracia, se hicieron mucho más eficientes los procesos administrativos

El mercado es más consciente de que puede perder su patrimonio a causa de una enfermedad

Hubo un proceso de aceleración digital, se adecuaron los productos y servicios a las nuevas necesidades de los clientes

Se facilitó la contratación a distancia

Respecto a este último punto, Felipe Ramírez, director técnico de accidentes y enfermedades de MAPFRE, destacó que dos hitos importantes son la firma biométrica y la selección automática.

En el proceso tradicional de venta de una póliza de seguro de gastos médicos, al asegurado le llegaba su solicitud física, la llenaba, la firmaba y después eso se ingresaba por oficina.

Hoy con la firma biométrica se llena un cuestionario digital, el agente se lo envía al asegurado para que verifique cada una de las respuestas, se hace una validación biométrica con su identificación y el sistema le toma una foto a la persona para validar su identidad y cerrar el proceso de emisión.

Por otro lado, normalmente un médico recibía el cuestionario del potencial cliente y, en función de las respuestas hacía una validación de si podía ser asegurable (o no) o si habría posibles recargos. Con la selección automática, eso ahora está parametrizado en un sistema, por lo que de forma casi instantánea la compañía puede determinar si acepta el riesgo y si eso implica algún recargo o exclusión.

En opinión de Ramírez, la contingencia nos ha demostrado que debemos estar preparados para las eventualidades, también nos hace ver que contar con un seguro de gastos médicos es una necesidad primaria que nos brinda tranquilidad financiera.

Carlos Islas finalizó destacando otro efecto positivo: “Hay un ánimo cada vez más grande en la industria de los seguros de no solo vender un producto adecuado en función de tu capacidad de compra, edad, etcétera, sino una intención por ir más allá, de acompañarte en una experiencia favorable, darte consejos de prevención para utilizar menos la póliza de gatos médicos mayores, porque es una forma de ganar-ganar. Tú ganas calidad de vida, salud y bienestar, y yo compañía de seguros, gano al tener menos siniestros porque la apuesta debe de ser más que correctiva, preventiva, es decir, no pagarte el dinero cuando ya se ahogó el niño, sino cómo te ayudo a tapar la alberca para que no te ahogues”.