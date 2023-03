¿TV Azteca se irá a la quiebra? Esto dice la empresa de Salinas Pliego

Luego de que un grupo acreedores solicitara a TV Azteca declararse en quiebra ante la falta de pagos, la compañía de Ricardo Salinas Pliego indicó que hará frente a cualquier proceso legal que inicien grupos minoritarios, sin embargo, está en la disposición de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

De acuerdo con la televisora, esto fue impulsado por un grupo de tenedores de bonos por alrededor de 63 millones de dólares, los cuales iniciaron un procedimiento legal en Nueva York, Estados Unidos.

“Como siempre lo hemos hecho, atenderemos con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, sabedores de que contamos con la razón ética y jurídica, y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales”, dijo en un comunicado.

No obstante, TV Azteca reiteró su compromiso y disposición al diálogo a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes con los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024.

“Reiteramos que continuaremos trabajando con una estricta disciplina financiera, gracias a la cual nuestra operación se mantiene sólida a fin de seguir generando los mejores contenidos para nuestras audiencias en televisión abierta y medios digitales”, de acuerdo con el documento.

La solicitud ingresada este lunes ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, impulsada por los fondos Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return por un monto de 11.6 millones de dólares; Cyrus Opportunities Master Fund II por 27.4 millones de dólares y Sandpiper Limited por 24.2 millones de dólares en bonos de deuda no garantizada,

En febrero, la compañía de Salinas Pliego informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que aplazaría indefinidamente la publicación de su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2022, así como el anual.

De acuerdo con el último informe enviado a la BMV, en el tercer trimestre del año pasado su utilidad neta cayó un 96%, registrando solo 4 millones de pesos, contra los 102 millones de pesos del mismo periodo de 2021.

Asimismo, la televisora dio a conocer que sus ventas netas del periodo sumaron los 3,392 millones de pesos, un 2% por debajo de 3,471 millones de pesos de 2021; mientras que su deuda fue de 9,839 millones de pesos.

Además, en agosto TV Azteca, recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común de los tenedores de deuda, informando la intención de vencer anticipadamente el bono con vencimiento en 2024 por un total de 400 millones de dólares.

