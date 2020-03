TV francesa se burla del brote de coronavirus en Italia; culpa a la pizza

Es prácticamente ‘milenaria’ la rivalidad de Francia ante Italia, no solo en fútbol, sino en automovilismo, hasta incluso la moda y lo más competitivo: la comida.

Esta vez el “buen gusto” francés no observó límites al satirizar al tradicional oficio del pizzaiolo, más conocido como “pizzero” de este lado del mundo, sosteniendo una pizza de nombre “Corona” y atribuyéndola como artífice de llevar el COVID-19 a gran parte de la península itálica.

En estas horas, donde el virus ha infectado a más de 3,296 personas y causado la muerte a 148 ciudadanos italianos, el ya clásico programa francés de la televisión de paga Canal+, Groland Le Zapoï, en algún momento conducido por Gérard Depardieu, presentó un sketch que más que pretender ser una humorada, ha revolucionado prácticamente a casi toda una nación.

En el video, intitulado Coronapizze, aparece un cocinero sacando del horno una pizza italiana llamada Corona, la cual sufre un escupitajo -de color verde intenso- en forma de rodaja chile jalapeño, al cual le atribuyen el “condimento” viral en cuestión.

El video fue difundido en YouTube además de los principales diarios italianos, entre otros La Repubblica y se viralizó de inmediato en redes sociales.

La que no tardó en reaccionar fue la clase política, con fuertes declaraciones como la de la ministra de Políticas Agrícolas, Teresa Bellanova, de Italia Viva, quien calificó el video como vergonzoso y “basura anti-italiana”.

Horas más tarde, Bloomberg reveló el video donde el embajador francés en ese país, Christian Masset, salió a disculparse sosteniendo que los franceses son fanáticos de la pizza, enarbolando un speech gastronómico que incluyó que el funcionario se comiera unas porciones del manjar italiano, junto a varios de sus colaboradores.

Sin duda una broma poco solidaria del programa de Jules-Édouard Moustic, que se emite en la mencionada señal, desde septiembre de 2016, en forma semanal.

Algunas de las reacciones de la “Coronapizze” en Twitter.

