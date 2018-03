Twitter no está orgulloso del uso y aprovechamiento de su plataforma: CEO

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, dijo en su cuenta de la misma red que la empresa no se siente orgullosa de cómo los usuarios han aprovechado el servicio y la rapidez de la plataforma.

“Hemos sido testigos de abuso, acoso, manipulación a través de bots y coordinación humana, campañas de desinformación y cámaras de eco cada vez más divisivas”, escribió Dorsey.

La declaración de Dorsey surgió tras las recientes críticas en redes sociales por teorías de conspiración, desinformación, noticias falsas. “Hemos sido acusados ​​de apatía, censura, parcialidad política y optimización para nuestro negocio en lugar de las preocupaciones de la sociedad. Esto no es lo que somos, o quiénes queremos ser.”

Dorsey agregó que la plataforma dejará de centrar sus esfuerzos en controlar el contenido no deseado o ilegal, para fomentar un debate más saludable y pensamiento crítico entre los contenidos.

We have witnessed abuse, harassment, troll armies, manipulation through bots and human-coordination, misinformation campaigns, and increasingly divisive echo chambers. We aren’t proud of how people have taken advantage of our service, or our inability to address it fast enough.

— jack (@jack) March 1, 2018