Uber, la empresa de autos privados con chofer, anunció que ha detenido momentáneamente las pruebas con sus vehículos autónomos luego de que uno de ellos arrollara a una mujer en Arizona, causándole la muerte.

La fatalidad, reportada por primera vez por Bloomberg, podría ser la primera de un peatón motivada por un vehículo autónomo.

A través de un comunicado obtenido por Forbes México, Uber dijo:

“Nuestros corazones están con los familiares de la víctima. Estamos cooperando plenamente con las autoridades locales en su investigación de este incidente”.

La compañía explicó que el accidente ocurrió la noche del domingo y que “ningún pasajero estaba en el asiento trasero; sólo un operador en el asiento delantero. Confirmamos que hemos pausado las operaciones de los autos autónomos en Phoenix, Pittsburgh, San Francisco y Toronto”.

Por su parte, el CEO de la empresa, Dara Khrosrowshahi, publicó en su cuenta de Twitter que ya trabajan con las autoridades para comprender qué fue lo que ocurrió:

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz

— dara khosrowshahi (@dkhos) March 19, 2018