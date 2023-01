Uber vence a los taxistas de Quintana Roo, operará en Cancún

A pesar de la inconformidad de los taxistas, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación de Uber no son transporte público y por ello no deben ser regulados como tal en Quintana Roo, con lo cual la empresa puede operar en Cancún.

La compañía indicó en una postura enviada a Forbes México que si bien se encuentra disponible en el la entidad desde 2016, hoy se confirma por la vía legal lo que la compañía ha sostenido desde sus inicios: que no requiere de una concesión de transporte público para funcionar.

En este sentido, la plataforma de transporte aclaró que año con año han buscado contribuir en favor de la comunidad quintanarroense, asimismo consideró que decisiones como ésta los motivan para redoblar esos esfuerzos.

“Recibimos con agrado el fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que confirma un hecho innegable y fundamental: los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación de Uber no son transporte público y por ello no deben ser regulados como tal en el estado de Quintana Roo”, afirmó.

Por lo que aseguró que con esto los cancunenses, así como a los visitantes y turistas en el estado, podrán utilizar la aplicación de Uber e invitó a quienes busquen generar mayores ganancias a que ingresen a la aplicación y revisen los requisitos para registrar sus vehículos en la plataforma.

La empresa reiteró su total y completa disposición a mantener un diálogo permanente con las autoridades para encontrar oportunidades y soluciones de movilidad que beneficien a todos los habitantes de Quintana Roo y turistas que visitan año con año esta zona del país.

