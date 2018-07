UE y Japón liberan, aún más, sus intercambios con guerra comercial de fondo

En medio de un crecimiento de nacionalismos económicos, una guerra comercial entre la primera economía del mundo contra de las siguientes en el ranking, y de la salida en la Unión Europea de uno de sus miembros con mayor PIB, esta mancomunidad y Japón pactaron abrir, aún más, sus fronteras.

Durante la cumbre UE-Japón celebrada este martes en Tokyo, el bloque y el país firmaron tres acuerdos con la intención de mejorar sus intercambios, pero también de lanzar un mensaje al mundo: el aislacionismo nos hace daño y por eso no lo apoyamos.

“Por nuestra parte, no hay protección en el proteccionsimo. Y no hay unidad cuando hay unilateralismo”, afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

“Hay una preocupación cada vez mayor sobre el proteccionismo, pero quiero que Japón y la UE lideren el mundo, enarbolando la bandera del libre comercio”, declaró el primer ministro japonés, Shinzo Abe, durante una rueda de prensa tras la ceremonia de firma.

El primero, un acuerdo de libre comercio, el mayor firmado por la UE y el cual crea un mercado abierto que incluye a 600 millones de personas y representa el 28% del PIB mundial.

El segundo acuerdo, complemento del primero, es una “decisión de adecuación”, herramienta mediante la cual la Comisión Europea reconoce que el sistema de protección de datos personales de Japón es equivalente, que no idéntico, al de la Unión.

Con ello, los datos de los ciudadanos del Área Económica Europea (que incluye la UE, Noruega, Lichtenstein e Islandia) podrán transferirse al país nipón sin necesidad de autorizaciones o protecciones adicionales.

El tercero es un Acuerdo de Asociación Estratégica para reforzar la cooperación bilateral y acciones conjuntas en áreas que son de interés común y en las que ya estaban trabajando juntos, como cibercrimen, envejecimiento de la población y cambio climático.

With PM @AbeShinzo, we have just concluded negotiations on reciprocal #data adequacy. The #EU and #Japan will create the world’s largest area of safe data flows. We are shaping global standards and upholding the fundamental right of #dataProtection.” https://t.co/lqfKUeELul pic.twitter.com/CcIOQJrV4M

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 17, 2018