Arturo Zaldívar rechaza ampliación de mandato en la SCJN

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rechazó la ampliación de mandato de dos años que le dio el Congreso de la Unión y aseguró que terminará sus labores el 31 de diciembre de 2022.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo con mis compañeros ministros”, dijo.

En conferencia, el ministro presidente señaló que siempre estará del lado de los derechos humanos de los mexicanos y aseguró que su decisión se la comentó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no estoy aquí por cargos puestos y privilegios. Estoy en la Suprema Corte por principios y valores, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí estas mis proyectos, mis sentencias. Siempre del lado de la constitución y de los derechos de las personas. Mi único compromiso ha sido es y será con la Constitución y con los derechos humanos de las personas y por una mejor justicia para la gente”, señaló.

Esto se da luego de que la SCJN admitió a trámite la demanda promovida por diputados y senadores de la oposición en la que impugnaron la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar.

En abril, legisladores -en su mayoría de Morena- modificaron diversas leyes para establecer que el presidente del máximo tribunal terminará en 2024 y no en 2022 como se menciona en la Constitución.

No hay condiciones para que José Luis Vargas siga en el cargo: Zaldívar

Sobre el conflicto que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro presidente de la SCJN exhortó a José Luis Vargas dejar la presidencia del órgano, porque ya no hay condiciones para que continúe, pues cinco magistrados lo rechazan.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal, del magistrado José Luis Vargas, ya no es viable. No hay condiciones para que siga en el cargo. Me parece que con responsabilidad debería dar un paso a lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad y que la mayoría decida quién debe ser el presidente o la presidenta “, comentó.

Mencionó que el magistrado debe anteponer, a cualquier ambición personal, el bien del país y de la justicia electoral.

“Ojalá el magistrado Vargas tomé una decisión con altura de miras, responsabilidad y realismo. Lo cierto es que no hay condiciones cuando tiene este rechazo de cinco de los integrantes del Tribunal”, dijo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México