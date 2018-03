Un buen trato, clave para tener trabajadores felices

Por Natalí Faxas

¿Hay algo más importante para un empleado que su remuneración? El Instituto Great Place to Work para Centroamérica y el Caribe tiene para los empresarios y jefes una respuesta que llama a reflexión: Sí, otros elementos son equitativamente imprescindibles dentro del trabajo.

Imagine que labora en un entorno donde no congenia bien con su jefe, donde las decisiones no le llegan a tiempo y no se siente involucrado. Es probable que las inconformidades que desarrolle durante la jornada laboral le sigan hasta su hogar. “Llegarás molesta, y probablemente no le dediques el tiempo de calidad a tus hijos y a tu pareja. Entonces, si realmente queremos construir un buen mundo para todos, un primer paso es generar buenos lugares para trabajar”.

La gerente de Centroamérica y el Caribe de Great Place to Work, Lesslie Pérez de Davidovich, presenta este panorama para demostrar el alcance e impacto de un trabajo y los detalles desligados al sueldo que pueden ser imprescindibles para un empleado. El instituto, que publicó su primera lista de las 100 Mejores Compañías para Trabajar en Estados Unidos en 1984 y con más de 10 años en la región, ha estudiado durante décadas los climas de trabajo y la cultura organizacional de las empresas y consecuentemente ha dado con los beneficios que dejan estos dos aspectos a los negocios.

Mayor innovación, niveles de satisfacción del cliente más altos, menores índice de rotación, productividad, reputación y rentabilidad. Lesslie menciona como ejemplo que para fortalecer en una compañía los niveles de atención al cliente, el empleado debe sentirse bien donde está laborando, “porque si yo como colaboradora lo estoy voy a atender a mi cliente con una sonrisa, con compromiso, pasión. Y esto va más allá de un contrato laboral”.

Ella sostiene prácticamente que la entrega, el compromiso y la colaboración son elementos que el empleado regala. “Y para poder regalarlo, debo estar en un entorno apropiado. Hombres y mujeres estamos dispuestos a dar la milla extra si contamos con el entorno necesario”, recalca.

Todos los años, el Instituto Great Place to Work realiza rankings regionales sobre cuáles son las mejores empresas donde trabajar. Lesslie explica que para formar parte de esta evaluación y recibir la consultoría y auditoría del Instituto Great Place to Work, la empresa paga una cuota y debe cumplir con tener más de 20 colaboradores y como mínimo tres años de fundación.

En estos rankings se estudian el clima y la cultura organizacional de las empresas que participan. Para evaluar el clima, el instituto estudia a través de encuestas a empleados cinco valores universales: la credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. “Independientemente donde trabajes, en el país que te encuentres, vas a buscar creerle a tus líderes, sentirte respetada, que las decisiones sean imparciales, sentir orgullo por lo que haces y disfrutar con los compañeros”, reflexiona.

Sobre la cultura empresarial se estudian los procesos, políticas y prácticas empresariales. Lesslie señala que a sus rankings solo figuran las compañías que hayan obtenido un 70% de satisfacción de sus colaboradores en el clima laboral, y más de un 50% en cultura y sus políticas y prácticas.

Hace cuatro años que el instituto realiza un ranking del Caribe separado de Centroamérica. Este año, 24 las empresas de 27 evaluadas pasaron la prueba.

Del total de compañías rankeadas, 21 son de República Dominicana, hay dos de Puerto Rico y una de Jamaica. “Tenemos clientes prácticamente en la mayoría de países del Caribe, pero quienes realmente han logrado consolidar el clima, cultura y fortalecer un buen lugar para trabajar ha sido República Dominicana, y demuestra un interés sincero en fortalecer el entorno de los colaboradores”, justifica Lesslie el resultado.