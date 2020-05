Un Día del Maestro muy diferente

Por: Daniela Guerra*

El humor del mexicano es innegable. La cantidad de memes que vemos a diario, y que nos sacan una sonrisa, han hecho más llevadera la pandemia. Me identifico especialmente con el meme de la madre de familia rogando por el regreso a la escuela. Teniendo una hija y un hijo de primaria en casa, no me han faltado ganas de declarar el ciclo escolar por terminado.

Hoy celebramos el Día del Maestro en una situación sin precedentes, con maestros y alumnos, desde preescolar hasta postgrado, adaptándose a la educación en línea. Una tendencia interesante, es que alumnos y alumnas recurrieron a YouTube en búsqueda de información complementaria a la que reciben en sus clases, con las reproducciones diarias de videos relacionadas a ‘Matemáticas’ aumentando en México más del 50% a partir del 15 de marzo en comparación con el resto del año.

Hoy en día existen una multitud de herramientas educativas para la enseñanza, y gracias a ello se ha mejorado la calidad del aprendizaje a distancia. Por ejemplo; un maestro puede complementar el contenido de su clase con trabajos en equipo interactivo, videos en línea o enlaces relevantes al tema, propiciando un ambiente en donde el alumno profundiza más en su aprendizaje. Para facilitar este proceso, en YouTube lanzamos YouTube Aprendizaje, un espacio diseñado para inspirar y ayudar a los y las estudiantes con contenido de educación de alta calidad en la plataforma. Con listas de reproducción y lecciones con las cuales los maestros podrán complementar sus clases con información útil y revisada por expertos.

Además, profesores dentro de YouTube, llamados EduTubers, como Math2Me o Bióloga Elena desde México, o JulioProfe en Colombia, decidieron unirse para lanzar nuevos cursos, transmisiones en vivo y tutorías usando YouTube para ayudar a los estudiantes con repasos adicionales a los que les brindan sus maestros.

Es importante que, para apoyar todo el esfuerzo de los maestros, desde casa los padres ayuden a sus hijos a crear rutinas que les permitan dividir sus tiempos entre ocio, estudio, clases, deportes y mucho más. Por eso, con la intención de brindar a los padres y madres de familia apoyo, tenemos disponible el micrositio Aprende desde Casa, con recursos relacionados al aprendizaje, resaltando contenido de matemáticas, ciencia, historia y arte proveniente de canales de aprendizaje populares. También hemos dedicado una sección para familias con niños y niñas menores de 13 años, en donde pueden ver videos juntos para impulsar la creatividad y la curiosidad, promoviendo actividades didácticas y entretenidas, entre las cuales está la construcción de un volcán a escala, por nombrar alguna.

La tecnología puede no ser la solución a todos nuestros retos, pero sí una valiosa herramienta para continuar nuestra preparación seguros, respetando el distanciamiento social. La pandemia y el aislamiento han traído un nuevo, y urgente, respeto a los maestros. Este Día del Maestro invito a los padres y madres de familia, que hemos intentado asumir este rol desde casa, unirnos para celebrar a los profesores y su contribución fundamental en la vida de millones de estudiantes.

**Daniela Guerra, Gerente de Alianzas de Contenido de Educación para YouTube en México.

