Un gran año para nuestra industria cervecera

”La cerveza te hace sentir como te deberías sentir sin cerveza”: Henry Lawson.

Estimados lectores, quiero empezar por agradecerles el haberme acompañando a lo largo de este año en este blog.

La alegría y pasión que dedico a cada uno de ustedes en cada entrada hace que día con día busque las palabras precisas para compartirles un poco sobre mis funciones en la Cámara y la cultura cervecera en el país.

Este año fue uno de los mejores para la industria cervecera mexicana, y es que no solo crecimos a doble digito en el primer semestre del 2018 en cuanto a exportación, producción y balanza comercial se refiere, sino que también logramos cerrar acuerdos con diferentes dependencias de gobierno como la Conadic, Bancomext, SAT, entre otras, para fortalecer las acciones que toma la industria de la cerveza y la malta en México y favorecer así el desarrollo, la inversión y nuevos modelos de negocio.

Dentro de la parte de cultura cervecera lanzamos “Cerveza Colectiva”, la primera cerveza colaborativa realizada por los 16 maestros cerveceros de cada uno de nuestros afiliados, demostrando que la unión hace la fuerza y llevando a cabo uno de los proyectos más importantes y representativos para la cerveza mexicana.

También, festejamos por quinto año consecutivo el “Día de la Cerveza” fortaleciendo cada vez más el vínculo que une a toda la cadena de valor, desde el agricultor de los campos mexicanos hasta el tendero o restaurantero que hacen posible que tu cerveza favorita llegue hasta tu mesa.

En relación con el tema de consumo responsable, nos esforzamos aún más para erradicar el consumo de alcohol por menores de edad y generar una concientización social en el sector adulto para así evitar accidentes relacionados con el tema de alcohol y volante, consumo excesivo y adicción.

Dentro del segmento de Salud y Cerveza, otorgamos nuevamente a través del Consejo de Información sobre Salud y Cerveza A.C., 1 millón de pesos a cada uno de los proyectos ganadores del premio “Fomento a la Investigación 2018”, siendo Ivette Caldelas y Vanessa Fuchs-Tarovsky las elegidas de esta edición por el comité científico.

Además, festejamos una edición más de Expo Cerveza México, donde muchos de nuestros afilados aprovecharon las conferencias, exposiciones y la Copa Cerveza Mx, siendo acreedores a preseas de oro, plata y bronce por la calidad y sabor de cada una de sus cervezas.

Tuve la oportunidad de participar en distintos foros como los Premios AMCO 2018, Mother’s Day, She Leads by We Work y Grupo Bimbo, donde a través de temas como equidad de género, comunicación estratégica empresarial o consumo responsable relacionamos a la industria cervecera mexicana como pionera en estos temas también.

Sin duda ha sido un año de mucho trabajo, pero también de muchas recompensas para la industria y sus agentes clave. Concluyo invitándolos a que me sigan leyendo el próximo año 2019 y seguir descubriendo juntos todo lo que rodea a la cerveza mexicana.

Hasta el próximo martes…

