Un marketplace eléctrico, la apuesta de esta empresa mexicana

La empresa mexicana Eon Energy se encuentra diseñando la plataforma Vowat, un marketplace para volver retailer el tema eléctrico y facilitar la compra-venta de energía.

Arturo Gómez, CEO de Eon ENERGY, cuenta a Forbes México que desde el año pasado, la empresa está trabajando en Vowat, una apuesta por la digitalización energética, para consultar toda la información del mercado eléctrico mayorista, que brinde un abanico de opciones a los compradores (empresas) y que los productores puedan vender su energía.

Gómez afirma que actualmente no existe un marketplace eléctrico tal cual en el mundo: “hay algunas otras (plataformas) que te permiten hacer compras o transferencias, pero los procesos son muy largos, lo que hicimos aquí, es un marketplace para hacerla más rápido y que directamente al usuario final que hoy en día no sabe comprar, no entiende, pueda bajar toda esta información para que sea más sencilla y ellos mismos pueden comprender y puedan aspirar a comprar lo que están buscando: si quieren precio, si quieren de renovables, si quieren pesos o dólares”, detalló.

El desconocimiento también es en la variedad de productos energéticos que se pueden transaccionar, no solo es energía eléctrica, también está la potencia, servicios conexos, derechos financieros de transmisión y certificados de energías limpias (CELs).

No te pierdas: Estos son los planes de la firma europea ABB para un México más electrificado

De acuerdo con la descripción de la plataforma, el objetivo es impulsar la digitalización en el sector energético, además de permitir conocer a detalle la información del mercado eléctrico mayorista en un solo lugar; lo mismo será para las tendencias del mercado y coberturas para comparar.

El marketplace eléctrico que se espera pueda estar listo próximamente promete decir adiós a los procesos para transaccionar, así como vender y buscar la mejor oferta de compra.

También busca agilizar la firma de contratos, ya que ésta sería de manera inmediata y digital, y se garantiza que quedarán cifrados de punto a punto.

“Lo que estamos haciendo en esta plataforma es que puedan tener comunicación, o sea si las empresas van, no importa si eres un Liverpool o Walmart, llegan con 4 o 5 de las compañías que existen, pero no con todas, debe haber unos 5,000 productores, no todos te pueden vender, sin embargo, pues hay 5,000 compañías que pueden hacer acuerdos, hoy en día no saben”, detalló Gómez.

“Estamos trabajando más fuerte en la plataforma, (…) para que tengan más poder de negociación las partes que están realmente teniendo el compromiso, que es el que consume y el que produce sin pasar por tantos intermediarios y de esta manera mucho más fácil pues pueden recibir otros precios, otras condiciones”, comentó el CEO de Eon Energy.

Goméz apunta que es todo un reto, pues la gente no entiende realmente cómo funciona el mercado, qué es lo que consumen y quién se los vende, por lo que a través de sus redes sociales están empezando un plan de fomentar esta comunicación más aterrizada.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado