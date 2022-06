Un monitoreo en el extranjero evita el robo de contenedores como el de Manzanillo: Jorge Hagg

Jorge Hagg, director de Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial, aseguró que eventos como el robo de 20 contenedores con televisores, plata y oro en un patio privado en Manzanillo incentivan una inversión en un monitoreo remoto, especialmente en Estados Unidos e Israel, para evitar vulnerabilidades y otro duro golpe.

“(Un robo de contenedores como pasó en Manzanillo) de alguna manera es un incentivo para invertir en las mejoras, en una infraestructura diferente y tal vez en un monitoreo remoto que no te force a tener un monitorista local o un grupo local, sino que (se haga) desde fuera y así no seas tan vulnerable”, dijo el vicepresidente de Movilidad y Transporte en el Instituto Mexicano de Ciudades Sostenibles y Sustentables.

La tecnología de monitoreo, cibernética, la gestión de datos y la protección de inmuebles y de personas de Estados Unidos e Israel dictan las tendencias, así como España y Alemania han desarrollado muchas estrategias para preservar la seguridad, añadió.

Seguramente la infraestructura existe para cuidar los contenedores en el patio en Manzanillo, pero “hubo alguien o algo que inhibió el buen desempeño de ella”, comentó el exvicepresidente de educación en la Asociación Latinoamericana de Seguridad.

“No sólo es seguridad privada o pública, debe haber una coordinación y es lo que estamos impulsando. La inversión tristemente va ligada a esa percepción de seguridad, entonces para tener una percepción de seguridad mayor, necesitas tener infraestructura y soporte detrás”, agregó Jorge Hagg.

“Nosotros impulsamos la convivencia y la complementariedad entre las dos partes: Y no nada más es la seguridad privada y no nada más es la seguridad pública, sino debe haber un complemento, una consecución y una coordinación”, comentó.

Un comando irrumpió el pasado 5 de junio en el patio de maniobras de la empresa Maniobras Alonso Mireles (MAM) en Manzanillo, Colima, y se robó un número indeterminado de contenedores con plata, oro y diversos aparatos electrónicos.

La Secretaría de Marina aclaró que este hecho ocurrió fuera del Puerto de Manzanillo, que está bajo su control, y expuso que la seguridad en el patio de maniobras de la empresa agraviada corresponde a una institución privada que tiene un permiso del gobierno municipal.

“La protección y seguridad de las mercancías en este tipo de instalaciones, se encuentran a cargo del personal propietario de citado lugar (seguridad privada), y cuenta con el permiso del gobierno municipal para realizar sus actividades; quedando fuera del área de responsabilidad de esta institución”.

El atraco, que implicó las maniobras sobre 20 contenedores, habría tomado a un grupo de entre 12 y 15 hombres armados hasta 10 horas en concretarse, con lo cual obtuvieron un botín que superaría los 12 mil millones de dólares.

“El tema es del interés de los propios que perpetraron este evento que finalmente tenían a su mano una disposición logística que les permitió llevarse los contenedores”, comentó Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima.

“Sometieron a quienes vigilaban ese patio, hay que decirlo con toda claridad, no tiene la infraestructura que un lugar de esa naturaleza debería de tener para resguardar toda esa mercancía, eso les facilitó a estas personas el operar de esa manera”, agregó el funcionario.

“Hubo varios contenedores que fueron abiertos y sin embargo la mercancía ahí quedó, es decir, no fue del interés, seguramente, de quienes perpetraron este evento, porque sí fueron muy selectivos en el tipo de mercancía que se robaron, (…) metales preciosos, algunos otros aditamentos, inclusive por ahí había aires acondicionados, algunas de estas mercancías”.

“México es el país que hoy en día invierte menos en cuanto a seguridad, invertimos entre el 0.7 y 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nada más a nivel gobierno en temas de seguridad, y la iniciativa privada está invirtiendo entre 1 y 1.5 del PIB o lo equivalente en seguridad privada”, afirmó Jorge Hagg.

—¿De qué sirve invertir mucho dinero si pasan robos como los 20 contenedores en Manzanillo?

— Depende cómo la uses. La infraestructura existe, pero si no la estás utilizando o hay quien sea saboteable y haga acciones para que la tecnología no te dé la información que necesitas: de nada te sirve tener la mayor inversión ahí.