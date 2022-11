Un nuevo sueño económico: la creación de contenido

Por: Daniela Guerra

Hace poco más de 15 años la idea de vivir de hacer videos o contenidos en plataformas digitales no solo era impensable, sino irrisoria. El simple concepto de pensar que crear y compartir ideas, historias o parte de la vida de las personas a través de la web sería no solo una oportunidad laboral, sino el nacimiento de toda una industria valuada en más de 100,000 millones de dólares; con cerca de 50 millones de personas viviendo de ella, sonaba tan descabellado como aquellos que al inicio del siglo XX vaticinaban que los seres humanos, en su mayoría, se desplazarían por las ciudades en máquinas y no en caballos y carrozas.

Sin embargo, la masificación del mundo digital, el acceso a herramientas tecnológicas para el consumo y creación de contenidos, y el aumento en la penetración de internet han permitido que plataformas de contenido abiertas, como YouTube, evolucionen para dar cabida a esta nueva y joven industria.

Hoy, con más de 500 horas de video cargadas en la plataforma cada minuto y más de 2,000 millones de usuarios mensuales, que consumen miles de millones de horas de contenido, YouTube se ha convertido en un motor económico para más de 2 millones de creadores a nivel global que generan ingresos por sus ideas y contenidos a través del Programa Socios de YouTube (YPP, por su siglas inglés). En México, hasta junio de 2021 la plataforma registraba más de 750 creadores con más de 1 millón de suscriptores, 25% más que un año antes.

De la misma forma que el automóvil, las computadoras o los teléfonos inteligentes provocaron el nacimiento de nuevos sectores, industrias o negocios, que difícilmente muchos de nosotros pudimos siquiera imaginar, la Creator Economy también tiene un impacto que va más allá de los ingresos generados por los creadores; su evolución abre la puerta a una nueva generación de empresas o empleos, algunos de ellos que hasta hace una década simplemente no existían.

El análisis Monetization in the Creator Economy de Adobe, que analizó las respuestas de más de 9,000 creadores alrededor del mundo, confirma que el crecimiento de esta industria aún está lejos de llegar su pico más alto y que su posible derrama económica apenas comienza.

Más de una tercera parte de los entrevistados confirmó que tiene menos de dos años monetizando sus contenidos, pero, para la mitad de ellos, ese efectivo ya representa más del 50% de sus ingresos mensuales.

Más que alcanzar la fama o reconocimiento, el objetivo principal, al menos para el 53% de los entrevistados, está en tener la posibilidad de crear y ser dueños de un negocio propio, más que en vivir bajo el “modelo tradicional de tener un empleo formal y estable”.

Y si bien la frase suena a una especie de sueño americano ajustado al siglo XXI, algo así como “el sueño digital”, hoy ya hemos comenzado a ver y entender el impacto que esas aspiraciones tienen en economías como Estados Unidos. Oxford Economics estimó que en 2021 el ecosistema de creadores de YouTube fue responsable de soportar alrededor de 425,000 empleos de tiempo completo, contribuyendo con más de 25,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto de ese país.

Dando vida a miles de trabajos que ya generan un impacto económico en las industrias tradicionales de bienes y servicios, o alimentos y bebidas, pero que también —como señala la información de Adobe— alimentan nuevos o crecientes sectores laborales, como la realidad virtual y aumentada, gaming, animación o el desarrollo de nuevos servicios digitales.

De la misma manera, que hace menos de década y media un grupo de personas se animó a pensar que la idea de compartir contenido en internet quizá no era tan absurda como muchos creíamos, hoy nos encontramos ante una disrupción social, cuyo impacto quizá no podamos entender todavía, pero que sin duda alguna estará impulsado por la libertad creativa de millones de personas alrededor del mundo.

Contacto:

Daniela Guerra, Líder de Responsabilidad en YouTube para mercado hispano en Latam.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.