Un operador de tractocamiones desafía el poder de Zeta Gas

Rodolfo Martínez Covarrubias, ex conductor de una pipa de gas LP, desafía el poder de Evangelina Zaragoza López, dueña de la empresa Baja Gas and Oil e hija de Miguel Zaragoza Fuentes, conocido como El Rey del Gas LP en México y propietario del conglomerado Zeta Gas.

“Soy el chofer de la pipa (de Zeta Gas) de Tijuana, que se quedó sin frenos y me quieren meter a la cárcel”, tiró el operador de tractocamiones de profesión desde su automóvil utilitario en un cruce vial en Mexicalia, Baja California, al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

La Suburban color gris blindada de el fundador de Morena fue detenida por el su conductor para atender al ciudadano. Sin bajarse del vehículo y con su vidrio abajo: “Dile al gobernador (de Baja California, Jaime) Bonilla”, soltó López Obrador al conductor, quien con impotencia trataba de explicar su problema que lo tiene en silla de ruedas, sin un riñón y a un paso de la cárcel.

“La gasera Zeta me metió a la cárcel. ¡Ayúdenme! Me quedé sin frenos y estrellé la pipa contra el puente y la Fiscalía (General del Estado de Baja California) me tiene agarrado”, contestó Martínez Covarrubias.

La plática continuó entre el presidente y Rodolfo Martínez Covarrubias, quien afirmó: “¡Ayúdeme! Ya le he mandado cartas a usted. Me quieren dar 20 años de cárcel por haber salvado vidas aquí. ¡Por favor ayúdeme señor!”.

“La gasera Zeta Gas tiene comprado aquí en Baja California a la Fiscalía y a todo. Perdí dos riñones, quedé inválido y ando trabajando aquí”, expresó el conductor de la pipa propiedad de la hija del Rey del Gas.

AMLO le pidió su número telefónico a Rodolfo Martínez Covarrubias para que el gobernador de Baja California lo atendiera y ayude a resolver su problemática.

Rodolfo Martínez Covarrubias era chofer de Baja Gas and Oil, una empresa de Evangelina Zaragoza López, cuando tuvo un accidente en la 5 y 10 al conducir la unidad el abril de 2020 en una de las principales vialidades de Tijuana.

Al parecer la pipa Baja Gas and Oil tuvo una falla mecánica, por lo que la estrelló contra un puente y resultó muerta una persona.

Evangelina Zaragoza López también es dueña de las empresas Baja Gas and Oil Transportes, Baja Gas Peninsular, Baja Gas and Oil Natura, Baja Gar del Noroeste, Baja Gas and Oil Transpeninsular y Baja Gas Fin.

Desde hace 20 años, la familia Zaragoza Fuentes controla 58 permisos para el almacenamiento, expendio, distribución y transporte de gas licuado de petróleo en Baja California.

Los gobiernos federal y estatal no han logrado romper con un supuesto monopolio del gas LP en Baja California.

En febrero de 2018, la Cofece inició la indagatoria DE-022-2017 sobre prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP.

En marzo de 2019 abrió la investigación DE-044-2018 sobre prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo.

La institución antimonopolios informó que las dos indagatorias están en proceso y que se mantienen en el tiempo establecido por la ley para entregar los resultados correspondientes.

Jaime Bonilla Valdez fue instruido por el presidente de la República para que ayudará al ex conductor de la empresa Baja Gas and Oil, algo que ya hace la Fiscalía General del Estado de Baja California.

El gobernador de Baja California recordó que Rodolfo Martínez abordó al presidente de la República carro a carro para solicitarle su ayuda y protección legal frente a una pleito legal con Zeta Gas, ya que la Fiscalía quiere darle más de 20 años de cárcel por ese suceso.

“Yo analizaré desde el punto de vista del Gobernador esta situación, y platicaremos con la empresa para ver cómo resolvemos este problema y no le hagan daño a esta persona que al parecer lo que hizo al chocar con el puente para salvar vidas”, dijo el senador de Morena con licencia.

“Si era un problema mecánico, él no tiene la culpa, pero ya llegaremos al fondo de esto”, manifestó el mandatario. Rodolfo Martínez Covarrubias sostendrá una reunión el viernes 2 de junio con Guillermo Titi Ruiz Hernández, fiscal General de Baja California, para que le dé una solución en su lucha con los dueños de Zeta Gas, los reyes del gas LP en México.

