Un país cada vez más violento para la niñez

Estas primeras semanas del año han sido muy dolorosas para toda la sociedad en México y tenemos que generar estrategias como un Programa para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia hacia la Niñez.

La violencia parece no dar tregua, por el contrario, se agudiza, particularmente hacia las niñas, niños y adolescentes.

Las desapariciones y asesinatos proliferan, por ejemplo, en Puebla una niña fue localizada sin vida, pero con evidencias de abuso sexual; en Quintana Roo varias niñas fueron rescatadas de sus casas con signos de desnutrición y violencia; en la Ciudad de México una niña recibió un impacto de bala en la pierna.

Estos casos son solamente algunos de los que se han hecho visibles en los medios de comunicación, pero seguramente existen más que ocurren en la invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la dignidad y la propia vida de las niñas, niños y adolescentes.

Y es que las violencias hacia la niñez no son hechos aislados, tan solo en 2021 se registraron cerca de 30 mil delitos contra niñas y niños, hubo poco más de 230 mil reportes de violencia familiar, representando un aumento del 83.62 % con respecto a 2015. Estas cifras no contemplan los casos que no son identificados o denunciados, por lo que es posible estimar que la situación es mucho peor de lo que imaginamos.

Por eso, necesitamos acciones contundentes y coordinadas entre sector público, privado y sociedad civil, para terminar con las violencias que afectan a la niñez, a través de un Programa de Emergencia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra las niñas, niños y adolescentes, podemos lograrlo.

Este programa deberá enfocarse entre otras cosas, a fortalecer los sistemas integrales de protección de la niñez, mediante gestiones coordinadas y eficientes que aseguren una pronta impartición de la justicia ante cualquier vulneración de derechos de niñas y niños.

La construcción de la paz también requerirá de una estrategia que elimine las causas estructurales de las violencias y que fortalezca las estructuras familiares en las que predomine una crianza con ternura que garantice entornos familiares y comunitarios propicios para la protección y el desarrollo de la niñez.

En síntesis, tenemos que llevar a cabo acciones que alejen a México de la violencia en la que están creciendo millones de niñas y niños.

Contacto:

Josefina Menéndez es directora general de Save the Children

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.