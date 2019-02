Un fenómeno conocido como “tsunami de hielo” golpeo las costas del noreste de los Estados Unidos.

“Es el mismo proceso que tiene lugar en una marejada ciclónica”, con la diferencia de que sucede en medio de “temperaturas bajo cero”, explicó Andrew Futrell, administrador del Sistema de Información Geográfica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Por segundo día consecutivo, vientos, combinados con una tormenta invernal provocaron una marejada de gruesos bloques de nieve en algunas zonas de Nueva York, cercanas al río Niágara y al lago Erie.

La policía del Parque Estatal Catarátas del Niágara alertó a través de Twitter del ‘tsunami de hielo’ y reportó el cierre de varios tramos de carretera en la región.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey…. pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) February 24, 2019